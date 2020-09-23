В Украине проанализируют влияние открытия данных на различные отрасли экономики и создадут Национальный центр комптетентности в сфере открытых данных.

Об этом стало известно во время четвертого всеукраинского Open Data Forum 2020, передает Минцифры.

"Открытые данные - это один из самых действенных инструментов влияния граждан на принятие решений властью, госслужащими и политиками. Самый яркий пример - то, как мы начали бороться с миллионной, а возможно, и миллиардной коррупцией в сфере строительства, создав новый Реестр строительной деятельности, благодаря которому каждый может открыто проверить информацию о том, сводят новое здание на законных основаниях.

Именно силами команды Минцифры и благодаря большой поддержке международных доноров и общества мы как стартап доказали, что можем запускать проекты, которые дают результаты и выходят на уровень устойчивого развития", - отметил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"При поддержке международных доноров и Минцифры стартовали восемь тематических исследований влияния обнародования данных в различных областях. Эти исследования будут проводить в таких сферах, как градостроительство, здравоохранение, строительство и ремонт дорог, ведения бизнеса, экология, фискальная политика и другие.

За основу взято методологию международной организации GovLab, что предусматривает изучение отдельных практик применения открытых данных. Первым увидит свет исследование о влиянии открытых данных Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ). На очереди - анализ влияния обнародования данных по ремонту и строительству дорог", - говорится в сообщении.

Также в рамках Open Data Forum 2020 анонсировали концепцию портала "Дія. Открытые данные", который станет национальным центром компетентности в сфере открытых данных как для самих чиновников - распорядителей данных, так и для пользователей - представителей бизнеса, общественных организаций, стартап-сообщества и обычных пользователей.

"Дія. Открытые данные" будет содержать базу знаний для различных целевых аудиторий, станет точкой входа до десятков сервисов на основе открытых данных, удобно систематизированных по сферам жизнедеятельности: от юстиции и налогов - в медицине и экологии; а также станет площадкой для коммуникации и сбора предложений от общественности по формированию общенациональной политики в сфере открытых данных.

Запуск "Дія. Открытые данные" запланировано до конца года", - добавили в Минцифры.

Экономическая правда