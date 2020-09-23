Прибыль банковской системы Украины в августе сократилась в 1,8 раза - НБУ

Платежеспособные банки Украины в августе 2020 года получили 4,252 млрд грн чистой прибыли, что в 1,8 раза меньше, чем за аналогичный период 2019 года (7,567 млрд грн).

Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте Национального банка передает Интерфакс-Украина.



Согласно им, за восемь месяцев 2020 года чистая прибыль банков уменьшилась на 26,3% – до 32,641 млрд грн к соответствующему показателю годом ранее (44,294 млрд грн).



Доходы банков за январь-август увеличились на 2,4% к аналогичному прошлогоднему периоду – до 168,992 млрд грн. В том числе результат от переоценки и от операций купли-продажи вырос в 1,4 раза (до 20,414 млрд грн), комиссионные доходы – на 7,2% (до 42,949 млрд грн), тогда как процентные доходы сократились на 3% (до 99,557 млрд грн).



Расходы банковской системы за восемь месяцев 2020 года составили 136,351 млрд грн, что на 13% больше, чем за соответствующий период 2019 года. В частности, отчисления в резервы возросли в 2,6 раза (до 20,403 млрд грн), комиссионные расходы – на 27,8% (до 14,937 млрд грн), а процентные – сократились на 10,9% (до 44,381 млрд грн).



Как сообщалось, за первое полугодие 2020 года украинские банки получили 23,79 млрд грн чистой прибыли, что на 23% меньше аналогичного прошлогоднего показателя.

В частности, прибыль банковской системы за январь составила 6,592 млрд грн, за февраль – 9,285 млрд грн, за март – 244 млн грн (на фоне резкого роста объемов отчислений в резервы), за апрель – 9,087 млрд грн, за май – 3,756 млрд грн, за июль – 4,599 млрд грн, тогда как в июне банки получили 5,174 млрд грн убытка.