Маск: Tesla перейдет на использование собственных батарей не раньше 2022 года

Основатель Tesla Маск признал, что процесс проектирования и изготовления новых батерей для электромобилей не завершен, по его словам, Tesla сможет перейти на использование собственных батарей не ранее 2022 года.

Об этом он сказал во время презентации "Battery Day", пишет The Guardian.

Маск добавил, что батареи нового поколения станут мощнее, более долговечными и вдвое дешевле.

Пока же компания продолжит покупать батареи в Panansonic и LG

Отмечается, что Tesla планирует производить новые батареи с помощью высокоавтоматизированного непрерывного процесса сборки.

Маск рассказал, что компания планирует построить в США собственный катодный завод, чтобы уменьшить расходы и сократить цепочку поставок.

Tesla рассчитывает, что в будущем сможет производить до 20 млн электромобилей в год. В этом году вся автопромышленность рассчитывает поставить 80 млн автомобилей по всему миру.

Экономическая правда