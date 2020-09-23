Руководство завода "Укрзализныци" присвоило и распродало сотни тонн металлолома - СБУ

Служба безопасности Украины разоблачила руководство "Львовского локомотиворемонтного завода" Укрзализныци на присвоении и продаже сотни тонн лома черных и цветных металлов.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сообщается, что менеджмент завода присваивал металлолом, который накапливался на предприятии и не отображался в бухгалтерском учете.

Для этого злоумышленники подделывали юридическую и финансовую отчетность.

По фиктивным документам металлолом якобы возвращался фирмам, которые ранее осуществляли на заводе техническое обслуживание и ремонт техники и подвижного состава.

На самом деле металлолом вывозили на территорию аффилированных с руководством завода компаний для продажи.

"Только по одному полностью задокументированному эпизоду этой схемы злоумышленники присвоили более 22 тонн металла на почти 1 млн гривен. Инициированной СБУ инвентаризацией на предприятии обнаружено еще 891 тонну неучтенного лома цветных и черных металлов, который дополнительно поставлено на баланс предприятия", - говорится в сообщении СБУ.

Сейчас бывшим и действующим руководителям предприятия сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 2 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией) и ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.