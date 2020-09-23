Wizz Air со 2 октября возобновляет рейсы между Украиной и Словакией, но есть условие
Среда, 23 сентября 2020, 13:22
Венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air со 2 октября возобновляет рейсы из Киева и Львова в Братиславу (Словакия).
Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.
Отмечается, что стоимость билетов стартует от 309 грн.
"Восстановление перелетов зависит от решения органов власти оставить или извлечь Словакию из списка стран "зеленой" зоны. Если ее исключают из перечня, выполнение рейсов, соединяющих украинские города с Братиславой, будет отложено", - отмечает компания.
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