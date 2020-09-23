НБУ до конца года установит дополнительные требования к договорам о финуслугах

НБУ планирует до конца года установить дополнительные требования к договорам о предоставлении финансовых услуг - говорится об открытии и обслуживании счета в банке, потребительского кредита и банковского вклада.

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка в Facebook.

Отмечается, что в договоре с банком должно быть полное описание услуги по предоставлению потребительского кредита или открытию депозита.

Также должна быть четко указана стоимость и расходы за услугой, прописаны санкции и штрафы или иная ответственность в случае ненадлежащего исполнения условий договора.

"Договоры не могут ограничивать права потребителя финансовых услуг. Например, сегодня некоторые финучреждения прописывают в договорах право клиента обратиться с жалобой по выполнению банком условий этого договора исключительно в Третейский суд. На самом деле - это нечестное условие.

Еще один пример недобросовестного условия в договоре - это разрешение банку менять услуги или их условия без уведомления клиента о таких изменениях. Клиент должен четко осознавать порядок внесения изменений в условия договора и каким образом его информируют об изменениях ", - пояснили в НБУ.

В регуляторе добавили, что обнародовали проект дополнительных требований к договорам в середине августа 2020 года и уже провели их первое обсуждение с рынком. Сейчас НБУ разрабатывает замечания, комментарии и предложения от банков.

"И уже к концу этого года рынок должен увидеть утвержденные требования", - говорится в сообщении.

Экономическая правда