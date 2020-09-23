Депутаты Киеврады накануне "дембеля" хотят отдать под застройку 7 исторических зданий

Мещанский дом 1830 года постройки, улица Боричев Ток

24 сентября на пленарном заседании Киевского городского совета будет рассматриваться ряд земельных вопросов, которые несут угрозу сноса семи зданий 1830-1950 годов постройки.

Об этом сообщается на странице общественной организации "Карта реновации".

По словам юриста Дмитрия Перова, на рассмотрение КГС вынесены решения, которые фактически дают разрешение на уничтожение исторической застройки и культурного наследия города.

Речь идет о домах на улицах Ильенко, 30 (Особняк Баккалинского, 1901 год); Гончара, 71 (Дом Осипа Родина, 1882 год, авторства Владимира Николаева); Ярославов Вал, 29б (Доходный дом, 1897 год, архитектор М. Гарденин); Боричев Ток, 20/4 (Мещанский дом, 1830 год); Лукьяновская, 29А (Послевоенный сталинский классицизм, 1950 год); Аллы Горской, 6 (Районные детские ясли, 1937 год, постконструктивизм архитектора Сластионова); Ярославская, 8 (Усадебный жилой дом Лунева, 1880 год).

"Мотивация простая - большинство депутатов уже не будут баллотироваться на предстоящих выборах и это фактически последний шанс для них получить "плюшечек". Вопрос репутации, как понимаете, над ними уже не довлеет", - отметил Перов.

Активисты указали фамилии депутатов профильной комиссии Киевсовета, которые приняли решение о вынесении вопроса на повестку дня. Это Крымчак Сергей ("Еднисть"), Росляков Виталий ("Солидарность"), Мелихова Татьяна ("Батькивщина"), Марченко Роман (внефракционный), Мищенко Александр ("Солидарность"), Михайленко Владислав ("Солидарность"), Бродский Вячеслав ("Еднисть"), Петровец Олег (внефракционный), Турец Владислав ("Еднисть").

"Карта реновации" планирует провести акцию протеста под стенами КГГА и предлагает подписать коллективное обращение к депутатам КГС.

25 октября состоятся местные выборы, в том числе в Киевский городской совет.

Экономическая правда