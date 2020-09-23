Черкассы и Житомир могут получить быстрое железнодорожное сообщение с Киевом

Министерство финансов планирует заложить в госбюджет средства на три важных инфраструктурных проекта по развитию железнодорожных пассажирских перевозок.

Об этом сообщил заместитель министра финансов Александр Кава в интервью газете "День".

Первый проект - это электрификация и модернизация участка железной дороги от станции имени Тараса Шевченко в город Черкассы.

"Это позволит запустить скоростные электропоезда "Интерсисти" по маршруту Киев - Черкассы 3-4 раза в день с временем в пути до 2 часов 45 минут. Сегодня Черкассы являются единственным областным центром, приближенным к Киеву, но не связанным со столицей ни удобным железнодорожным сообщением, ни скоростным шоссе.

Для 300 тысяч жителей Черкасс уже в следующем году может начаться новая эра транспортного сообщения со столицей и другими регионами", - заявил Кава.

Второй проект - это электрификация участка Житомир - Новоград-Волынский.

"Сейчас через город Житомир, где проживает почти 300 тысяч жителей, проходит только 2 пассажирских поезда. Жители Житомира фактически лишены железнодорожного сообщения с подавляющим большинством регионов Украины и для того, чтобы воспользоваться железнодорожным транспортом вынуждены ехать в Киев или в Коростень, или в Бердичев.

Электрификация участка Житомир - Новоград-Волынский позволит направить через Житомир не менее 10 пар ежедневных пассажирских поездов. Соответственно, жители Житомира получат ежедневное железнодорожное сообщение с 19-ю областными центрами страны", - сообщил заместитель министра финансов.

Третий проект предусматривает модернизацию пригородного сообщения города Киев, в частности электрификацию железной дороги в Васильков.

"Речь идет об ответвлении в 10 км от магистральной линии Киев - Жмеринка. Это позволит запустить пригородные электропоезда по маршруту Киев - Васильков. Соответственно, уменьшить нагрузку на въезд в столицу дорогой М05 Киев - Одесса. Сейчас она перегружена, особенно в часы пик.

Ежедневно из Василькова в Киев на работу частными авто или маршрутками ездит 10-12 тысяч человек. Железная дорога сможет забрать больше половины от этого пассажиропотока", - пояснил Кава.

По словам заместителя министра финансов, это нормальный европейский подход, когда государство инвестирует средства в железнодорожный транспорт. Например, в федеральном бюджете Германии на этот год на развитие автомобильных дорог направляется 11,4 миллиарда евро, а на развитие железнодорожного транспорта - 12,8 миллиарда евро.

Экономическая правда