Deutsche Bank планирует закрыть каждое пятое отделение в Германии, поскольку из-за коронавируса клиенты все больше пользуются онлайн-услугами.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что сокращение расходов на закрытые отделений помогут вернуть банк к прибыльности.

Глава сектора розничных операций Deutsche Bank в Германии Филлип Госсов рассказал изданию, что банк сократит количество отделений до примерно 400 из около 500 - преимущественно в городских населенных пунктах.

По его словам, закрытие отделений будет происходить "в кратчайшие сроки".

"Немецкие банки традиционно оперируют большим количеством филиалов по сравнению с нидерландскими или британскими, где клиенты более комфортно пользуются цифровым банкингом. Банки по всей Европе переосмысливают свои отраслевые стратегии после коронакризиса", - говорится в сообщении.

"Коронавирус еще больше изменил требования к консультационным услугам и отраслевому бизнесу", - сказал Госсов.

"Что касается предоставления консультаций нашим клиентам, то сейчас филиал уже не является единственным и ключевым местоположением.

Даже клиенты, которые ранее были не слишком осведомлены в интернет-банкинге, сейчас делают много простых банковских операций из дома на своем компьютере или гаджете", - добавил он.

Экономическая правда