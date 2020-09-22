"Доступные кредиты 5-7-9%": Ощадбанк втрое увеличил количество выданных кредитов

Ощадбанк в три раза увеличил количество выданных кредитов микро-, малому и среднему бизнесу в рамках госпрограммы "Доступные кредиты 5-7-9%" - общая сумма по профинансированными проэктам составляет 600 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

"Если за первые 100 дней действия программы Ощад предоставил предпринимателям более 130 льготных кредитов, то в течение следующих 100 дней их количество достигло 400. Наиболее активно программой воспользовались бизнес-клиенты из Запорожской, Винницкой, Львовской, Донецкой, Одесской, Черновицкой и Киевской областей", - говорится в сообщении.

"Доступные кредиты 5-7-9%" - одна из самых успешных правительственных программ, которая действует только полгода, но уже приобрела большую популярность среди представителей украинского бизнеса. Ощад сразу ее поддержал и уже выдал 600 млн грн гривен.

Большинство этих средств направлено на инвестиционные нужды и развитие предпринимательской деятельности в Украине. Это очень положительная тенденция для экономики, поскольку предоставленные средства сейчас сработают в бизнес-проектах, а в ближайшие годы вернутся в виде НДС и других постоянных поступлений от бизнеса в государственный и местные бюджеты", - отметил глава правления банка Андрей Пышный.

Напомним:

За последнюю неделю уполномоченные банки выдали по программе "5-7-9%" 268 кредитов на общую сумму в 682 млн гривен, тогда как неделей ранее банки прокредитовали бизнес на 1,03 миллиарда.

Экономическая правда