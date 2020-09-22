Apple ищет аналитика для Siri со знанием украинских диалектов
Компания Apple 21 сентября разместила вакансию аналитика аннотаций (annotation analyst) со знанием украинского языка для команды голосового помощника Siri.
Об этом сообщается на официальном сайте компании.
Судя по требованиям к претендентам и описанию вакансии, где предполагается совершенное знание украинского языка и способность различить вербальные нюансы его диалектов, учитывая различия произношения в различных областях, Apple хочет научить своего голосового помощника Siri понимать и отвечать на украинском языке.
При этом вакансия предполагает работу в европейской штаб-квартире компании (Ирландия).
Среди требований к кандидатам:
- свободное владение украинским языком (включая грамматику и навыки корректуры);
- отличное понимание английского языка (чтение и письмо);
- внимательность к деталям;
- отличные навыки различить словесные оттенки украинского диалекта, включая различия произношения в разных регионах;
- опыт работы с Siri, подобными персональными помощниками или иным ИИ;
"Как аналитик аннотаций вы будете слушать и транскрибировать аудиофайлы и оценивать реакцию и использования языка Siri от клиентов, которые выбрали программу оценки качества.
Вы будете использовать свои знания языка и культуры, а также аналитические навыки, чтобы оценить ответы на соответствие рекомендациям. Мы научим вас быть экспертом в понимании, поддержке и улучшении взаимодействия с клиентами. Эта должность предусматривает конкурентоспособную оплату труда, большие преимущества, право участвовать в акционерном плане нашей компании, отпуска и скидки работникам. Мы ищем кандидатов, которые свободно владеют украинским языком", - говорится в объявлении.
Экономическая правда
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