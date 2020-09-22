Марченко надеется, что уровень госдолга в 2021 году сократится на 3%

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что уровень государственного долга в следующем году сократится на 3%.

Об этом он заявил на программе "Свобода слова" на ICTV.

"В следующем году мы сможем осуществить заимствования не создавая дополнительного давления на нашу макростабильность.

Более того, есть уверенность, что наш уровень долга сократится на 3%

Мы не собираемся заимствовать дорого, мы надеемся нашу кривую доходности выравнивать таким образом, чтобы заимствовать дольше, дешевле и сокращать долговую нагрузку ", - заявил министр.

Напомним:

Значительный дефицит госбюджета, запланированный на 2021 год (6% ВВП), приведет к дальнейшему увеличению потребностей в привлечении долгового финансирования - в течение 2021 года Минфину нужно будет привлечь 702 млрд грн, чтобы профинансировать дефицит, и погасить старые долги.