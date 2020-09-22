Цены на Sony PlayStation 5 в Украине оказались наименьшими в Европе

Стоимость игровой приставки Sony PlayStation 5 в Украине дешевле, чем в других странах Европы.

Об этом сообщает Gsminfo.

Отмечается, что на украинском рынке официальная стоимость консолей будет составлять 12 999 и 15 999 гривен за цифровую модель и версию с дисководом соответственно. В пересчете на другие валюты - около 390 и 480 евро - это дешевле, чем в Европе. На европейском рынке PS5 обойдется в 399 и 499 евро.

Игры Demon's Souls, Destruction AllStars и Marvel's Spider-Man: Miles Morales Ultimate Edition оценены в 2299 гривен, или около 70 евро по курсу. В Европе эти игры оценены в 80 евро.

Напомним:

Игровая консоль PlayStation 5 поступит в продажу в США и Японии 12 ноября, а в Европе, Украине и других регионах - 19 ноября, PlayStation 5 DIGITAL EDITION в Украине можно будет приобрести за 12 999 грн, а PlayStation 5 с дисководом ULTRA HD BLU-RAY - за 15 999 грн.

По словам источников Bloomberg, Sony снизила прогноз производства PlayStation 5 из-за проблем с компонентами.

13 июня компания Sony провела презентацию, где показала игровую консоль нового поколения PlayStation 5 и аксессуары к ней.