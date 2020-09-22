Закарпатье будет продавать всю необработанную древесину через Prozorro

Лесные хозяйства Закарпатской области будут продавать всю необработанную древесину в электронной торговой системе Prozorro.Продажи.

Об этом сообщил глава Закарпатской ОГА Алексей Петров во время подписания Меморандума о сотрудничестве с ГП "Прозорро.Продажи".

"За время действия пилотного проекта по продаже отдельных партий необработанной древесины через Prozorro.Продажи с февраля 2020 система доказала свою эффективность, поэтому лесхозы Закарпатской области должны увеличить объемы продаж необработанной древесины в ЕТС до 100%. Это позволяет увеличить поступления в местный бюджет", - отметил Петров.

Так, по данным аналитического модуля "Прозорро.Продажи", лесхозы Закарпатье - ГП "Раховское Лесоопытная хозяйство" и ГП "Брустурянское лесоохотничье хозяйство" входят пятерку лидеров продаж в ЕТС по объему дохода с показателями 12,3 млн грн и 8,2 млн грн соответственно.

Напомним, 1 февраля 2020 года начался инициированный Министерством энергетики и защиты окружающей среды экспериментальный проект, в рамках которого вся необработанная древесина, заготовленная постоянными лесопользователями, будет продаваться только на прозрачных электронных аукционах.