Глава Dragon Capital: Инвесторы считают политику государства непонятной

Глава инвестиционной компании Dragon Capital Томаш Фиала заявил, что инвесторы считают политику государства Украина непонятной для себя.

Об этом он сказал во время представления Global Outlook Европейской бизнес ассоциации, передает "Интерфакс-Украина".

"Конечно, желающих инвестировать гораздо меньше, чем год назад, но это, прежде всего, из-за глобальной ситуации, но то, что мы видим у инвесторов - это непонимание политики государства", - подчеркнул Фиала.

По его словам, для бизнеса остались непонятными кадровые изменения в Кабмине и НБУ, в частности, отставка министра финансов Оксаны Маркаровой (с весны Минфином руководит Сергей Марченко), замена министра экономики Тимофея Милованова и назначение на эту должность Игоря Петрашко, а также смена главы НБУ, который сейчас возглавляет Кирилл Шевченко, и заместителей главы НБУ.

Глава Dragon Capital добавил, что критического изменения курса по Нацбанку не произошло.

"Новая команда, которая туда пришла, четыре из шести членов правления были заменены, пока не сделала ничего, что бы отличалось от политики предыдущей команды и по монетарной политике. Единственное, что, наверное, происходит, и вы это наблюдаете наверное, это курс гривни", - сказал Фиала.

"Да, действительно Кирилл Шевченко и его команда декларируют неизменную политику, плавающий курс, но с тех интервенций, которые НБУ проводил последние полтора месяца, всем игрокам на рынке: и банкам, и экспортерам, которые планируют, завозить свою экспортную выручку или нет, стало понятно, что НБУ будет подыгрывать или помогать выполнить те задачи, которые озвучил президент, и которые заложены в бюджете", - отметил бизнесмен.

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Иностранцы теряют интерес к украинскому госдолгу: как на это отреагирует гривня

Напомним:

Среднегодовой курс доллара к гривне в 2021 году ожидается на уровне 29,1 гривни за доллар.