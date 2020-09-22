Украинский стартап Petcube выпустил новую умную камеру с встроенным ветеринарным чатом

Украинская компания Petcube анонсировала выход камеры Petcube Cam, которая позволяет владельцам животных наблюдать за ними удаленно через смартфон, даже ночью с помощью системы ночного видения, а также слышать их и говорить с ними.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Petcube Cam также является первой камерой для домашних животных, которая имеет встроенную систему для удаленных консультаций с ветеринарами. Камеру уже можно приобрести на американском Amazon за $39.99.

"70% проблем с домашними животными можно решить без визита к ветеринару, - говорит Ярослав Ажнюк, СЕО и соучредитель Petcube. - Когда вы проверяете записи камеры и замечаете что-то подозрительное, можете сразу проконсультироваться у профессионального врача онлайн".

Все пользователи Petcube Cam получают первую консультацию бесплатно через мобильное приложение.

Следующие консультации будут стоить $ 4.99 в месяц.

Cam представляет собой 5-сантиметровый куб установленный на гибкой подставке, которую можно регулировать.

Новый продукт стал самым молодым в линейке компании, дополнив Petcube Play 2 - камеру с лазерной игрушкой, и Petcube Bites 2 - камеру с кормушкой.

Cam передает 1080p HD видео через широкоугольный объектив в 110 °, имеет 8-кратное цифровое увеличение и ночное видение на расстоянии до 9 метров в темноте.

Также камера обеспечивает двустороннюю аудиосвязь, которая позволяет слышать что происходит в комнате и разговаривать со своим любимцем.

Как и другие камеры компании, Cam дополняется сервисом Petcube Care, который сохраняет короткие клипы с историей событий, зафиксированных на камеру.

С помощью компьютерного видения, Care регистрирует движения животных и людей, а также лай и мяуканье.Цена за подписку Petcube Care начинается от $ 3.99 в месяц.