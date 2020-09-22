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Dragon Capital построит индустриальный парк под Киевом

Вторник, 22 сентября 2020, 10:31
 

Инвестиционная компания Dragon Capital разработала и утвердила детальный план территории индустриального парка "E40 Industrial Park" на 27 километре Житомирской трассы (с. Колонщина, Киевская обл.).

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Согласно разработанной концепции, общая площадь зданий индустриального парка составит 200 тыс. кв. м., включая производственно-складские помещения класса А, терминалы кросс-докинга, офисно-бытовые и инфраструктурные объекты (гостиница, станция технического обслуживания грузовиков и т.д.). 

Проект будет располагаться на фасадном земельном участке площадью 49 га.

Первую очередь E40 Industrial Park компания планирует начать строить в 2021 г.

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Экономическая правда
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