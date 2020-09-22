Dragon Capital построит индустриальный парк под Киевом
Инвестиционная компания Dragon Capital разработала и утвердила детальный план территории индустриального парка "E40 Industrial Park" на 27 километре Житомирской трассы (с. Колонщина, Киевская обл.).
Об этом сообщает пресс-служба компании.
Согласно разработанной концепции, общая площадь зданий индустриального парка составит 200 тыс. кв. м., включая производственно-складские помещения класса А, терминалы кросс-докинга, офисно-бытовые и инфраструктурные объекты (гостиница, станция технического обслуживания грузовиков и т.д.).
Проект будет располагаться на фасадном земельном участке площадью 49 га.
Первую очередь E40 Industrial Park компания планирует начать строить в 2021 г.
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua