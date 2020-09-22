Казахский миллионер Сейсембай встретился с Зеленским и заявил, что будет работать над реформами в Украине

Инвестор и общественный деятель из Казахстана Маргулан Сейсембай встретился с президентом Владимиром Зеленским и заявил что будет работать над повышением эффективности реформ и законодательства Украины.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Поговорили с ним (президентом - ЭП) и его командой около часа. Я презентовал ему свое предложение по повышению эффективности процесса внедрения реформ и законодательства. Ему все очень понравилось. Он сказал что это настолько нужно и важно, что это им нужно ещё "вчера". Попросил ускорить.

Я пообещал приступить к работе немедленно. Так что в ближайшее время приехать в Казахстан не получится. Чувствую, что могу застрять здесь надолго. Работа большая, интересная и кропотливая", - пишет Сейсембай.

Также он отметил, что сейчас начнет решать много бытовых вопросов, планировать всю работу и собирать команду.

Сейсембай также попросил не политизировать свое сотрудничество с украинскими властями.

"Прошу своих подписчиков и друзей не политизировать мою работу, а то все ботофермы и анонимные телеграмм каналы возбудились прямо. Я здесь буду помогать Украине.

Речь не идёт ни и о каком экспорте цветных революций, ни о каком-то опыте оппозиционной деятельности. Я здесь занимаюсь своим любимым делом- эффективностью процессов.

Для меня это профессиональный вызов. В бизнесе я это внедрял много раз, теперь хочу попробовать внедрить это в работу гос.аппарата", - резюмирует бизнесмен.

Напомним:

В августе глава Национального комитета реформ Украины Михеил Саакашвили сообщил, что инвестор и общественный деятель из Казахстана Маргулан Сейсембай будет отвечать за международную деятельность Офиса простых решений и результатов.

Справка: Маргулан Сейсембаев – основатель управляющей компании Seimar Investment Group. Он участвует в структурах группы венчурных фондов Asadel Group (Сингапур), где партнером, вместе с американским и испанским коллегами, является его брат Ерлан Сейсембаев.

Член совета попечителей Almaty Management University, основатель благотворительного фонда Seimar Social Fund, инициатор и руководитель экспедиционной команды Nomad Explorer.

По состоянию на 2019 год он №33 в списке самых влиятельных бизнесменов Казахстана по версии журнала Forbes.

По словам Сейсембая, за год он заработал более миллиарда долларов после уплаты налогов.