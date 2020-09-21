Антимонопольщики рекомендуют пересчитать платежки на тепло для 300 тысяч киевлян

Дарницкая ТЭЦ

Антимонопольный комитет рекомендовал компании "Евро-Реконструкция" осуществить перерасчет платы за тепловую энергию, услуги централизованного отопления и горячего водоснабжения в связи со снижением цены природного газа в течение отопительного периода 2019-2020 годов.

Об этом говорится на сайте АМКУ.

Отмечается, что "Евро-Реконструкция" проигнорировала январские рекомендации комитета об изменении начислений в отопительном сезоне 2019-2020 годов платы за тепловую энергию и теплоснабжение в связи с существенным – свыше 20% – снижением цены на газ.

При этом АМКУ опроверг предоставленную поставщиком тепла информацию о том, что основным видом топлива с долей в 90% для него является уголь, а не газ, указав, что в течение четырех месяцев текущего года доля газа при производстве тепла составляла 42,7%, в апреле – 56%.

Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, 17 марта установила для "Евро-Реконструкции" тариф на услуги по поставкам тепловой энергии на уровне 827,18 грн/Гкал.

"Несмотря на это, предприятие продолжает насчитывать населению плату за услуги централизованного отопления по предыдущим тарифам – 1341,53 грн/Гкал, то есть завышенным на 514,35 грн", – говорится в сообщении АМКУ.

"Заявляя о намерении снизить тарифы в случае заключения потребителями новых договоров, "Евро-Реконструкция" надлежащим образом не проинформировала их о возможности получения услуг по более низкому тарифу… Такое поведение предприятия содержит признаки злоупотребления монопольным (доминирующим) положением на рынке", – заявили в АМКУ.

ООО "Евро-реконструкция" является поставщиком отопления и горячей воды для 300 тыс жителей и предприятий левобережья Киева с Дарницкой ТЭЦ.

Экономическая правда