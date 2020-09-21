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Южно-Африканская Республика заинтересована в экспорте мяса крокодилов в Украину

Понедельник, 21 сентября 2020, 18:56
 

Южно-Африканская Республика выразила заинтересованность в экспорте в Украину шерсти, мясной продукции, в частности мяса крокодилов.

Об этом сообщает пресс-служба Госпродпотребслужбы по итогам видеовстречи со специалистами ЮАР.

Также стороны обсудили возможности экспорта украинского мяса (мяса птицы и свинины) в ЮАР, а также яиц и яичной продукции, в частности условия доступа на рынки.

Кроме того, в ходе рассмотрения вопроса экспорта свинины участники обсудили возможности признания регионализации в части АЧС учитывая ситуацию в мире.

Впервые в истории двусторонних консультаций с компетентными органами иностранных государств, на встрече присутствовали лично Чрезвычайные и Полномочные Послы обеих стран.

Экономическая правда

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