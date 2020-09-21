Airbus представили концепцию самолетов с нулевыми выбросами углекислого газа

Airbus

Airbus представил три концепции самолетов будущего, которые во время полета не будут выбрасывать углекислый газ.

Об этом сообщает avianews.com

Добиться этого компания намерена переходом на водород в качестве основного топлива.

Первые два самолета похожи на существующие авиалайнеры. Один из них будет работать на реактивных двигателях и сможет перевозить 120-200 пассажиров на 3700 км. Водород в жидком виде предполагается перевозить в хвосте за переборкой, которая обеспечивает герметизацию салона.

Прообразом второго авиалайнера станут существующие региональные турбовинтовые самолеты. В Airbus предполагают, что воздушное судно такого типа сможет летать на расстояние до 1800 км и перевозить до 100 пассажиров.

Третья концепция "летающего крыла" является новой для гражданской авиации и нигде сейчас не используется для коммерческих перевозок.

Предполагается, что весь фюзеляж будет представляет из себя крыло, внутри которого разместятся салон на 200 пассажиров и топливные баки. В Airbus подчеркивают, что такая концепция позволяет прорабатывать разные компоновки салона и расположения топливных баков.

Представленные концепции являются отправной точкой для проведения дальнейших исследований по созданию самолета, не выбрасывающего углекислый газ. Именно поэтому финальная версия авиалайнеров в случае, если проект станет реальностью, может значительно отличаться от концепций.

В Airbus рассчитывают, что в коммерческую эксплуатацию водородные самолеты поступят в 2035 году, однако признают — их использование потребует значительного изменения инфраструктуры аэропортов.

Напомним:

Ранее сообщалось, что Европейский авиаконцерн Airbus SE сократит объемы своих поставок и продукции на 40 процентов в течение двухгодичного периода и уволит тысячи сотрудников в условиях серьезного спада производства из-за пандемии.





