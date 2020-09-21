Венчурные инвестиции в финтех остаются стабильными – отчет KPMG

Общая сумма инвестиций в финтех (VC, PE и M & A) во второй половине 2020 года составляет 25,6 млрд долларов, а глобальные венчурные инвестиции в финтех составляют 20 млрд долларов.

Об этом говорится в отчете о глобальных инвестиционные тенденции в сфере финансовых технологий Pulse of Fintech H1'20, который публикуется KPMG International раз в полгода.

"Резкое уменьшение инвестиций в M&A стало основной причиной падения. В течение I полугодия 2020 года на M&A пришлось всего 4 млрд долларов инвестиций в финтех (по сравнению с 85,7 млрд долл. США во II полугодии 2019 года), включая обратное слияние открытого кредитования на сумму 1,3 млрд долларов США.

Приостановка M&A отражает как общее замедление активности по сделкам, так и давление инвесторов относительно приостановления крупнейших сделок, чтобы проверить оценки и склонность к риску, учитывая COVID-19 ", - говорится в пресс-релизе.

В I полугодии 2020 года венчурные инвестиции в финтех составляли 20 млрд долларов США, включая 9,3 млрд долларов США в Северной и Южной Америке, 6,7 млрд долларов США в Азии и 4 млрд долларов США в регионе EMEA.

В частности, индонезийская компания Gojek привлекла 3 млрд долларов США в рамках крупнейшей за квартал венчурной сделки и самого большого финтех-соглашения в целом.

Второе место по размеру венчурной сделки с финтех (886 млн долларов США) занял конкурент компании Gojek компания Grab, за ним следовала компания Stripe (850 млн долларов США). Значительная часть венчурных инвестиций пришлась на сделки на поздних стадиях, поскольку зрелые финтех-компании продолжали привлекать большие объемы финансирования.

"COVID-19 резко замедлил активность по новым соглашениям, за исключением приоритетных секторов, таких как платежи. Несмотря на это, интерес инвесторов к платформенным компаниям оставался невероятно высоким в первом полугодии 2020 года, особенно в менее зрелых финтех-рынках. Платформенные компании продолжали получать значительные инвестиции со стороны инвесторов и крупных технологических компаний", - добавили в KPMG.

Подчеркивается, что мировые инвестиции в финтех значительно отстают от общей суммы инвестиций 2019 году в размере 150,4 млрд долларов. По состоянию на середину года общий объем инвестиций в Финтех по всему миру составляет 25,6 млрд долл. США.

Наибольшая доля в общем объеме финтех-инвестиций на середину года пришлась на страны Северной и Южной Америки, где такие инвестиции составили 12,9 млрд долл. США. В I полугодии 2020 года в Азиатско-Тихоокеанском регионе Финтех Инвестиции составляли 8,1 млрд долларов США, в то время как регион EMEA привлек финтех-инвестиции на сумму 4,6 млрд долларов США.

"Несмотря на карантин и глобальную экономическую рецессию, сектор финтех остается достаточно привлекательным для венчурных инвестиций как в мире в целом, так и в Украине. Наиболее показательно соглашение Revolut, сумма которого составила $580 млн (Series Round D), хотя Revolut все же английская компания с соучредителем из Украины. Другими соглашениями с действительно украинскими компаниями стали продажи YayPay за $20 млн французской Quadient и Mosst, частному иностранному инвестору.

Разница капитализации финтех компаний в Украине и за рубежом, свидетельствует, на мой взгляд, о том, что для развития сектора и привлечения необходимых для развития инвестиций за рубежом существуют более благоприятные экономические и финансовые условия. Это приводит к более медленному развитию нашего финтех и продажи украинских компаний сектора иностранным стратегам или даже финансовым инвесторам еще на стадии роста", - считает лидер направления консультационных услуг по вопросам слияний и поглощений KPMG в Украине Илья Сегеда.

Экономическая правда