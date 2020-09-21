Экспорт подсолнечного масла из Украины рекордно вырос, но часть рынка отошла к РФ

В 2019-2020 маркетинговом году Украина морем экспортировала 6,63 млн тонн растительного масла (+300 тыс. тонн) - это рекордный, несмотря на то, что серьезную конкуренцию в этом году составили компании из РФ.

Об этом сообщается в исследовании компании Stark Shipping, которое охватывает период с 1 сентября 2019-го до 31 августа 2020-го года.

За этот период на подсолнечное масло, приходится 5% всего украинского экспорта, который осуществляется морским путем (не учитывая контейнерные отправки).

Индия импортирует 33,1% украинского подсолнечного масла и остается неизменным лидером рейтинга. В 2019-2020 МГ эта страна сократила импорт украинских растительных масел сразу на 16% в сравнении с предыдущим сезоном.

Связано это с тем, что в настоящее время серьезную конкуренцию украинскому подсолнечному маслу на рынке Индии составляет подсолнечное масло с российского рынка.

Только в этом сезоне с Черноморских портов России в Индию было экспортировано 457,5 тысяч тонн, что на 309,4 тысяч тонн больше чем в предыдущем МГ.

Китай продолжает наращивать импорт масла – плюс 11% против предыдущего МГ. Эта цифра могла быть выше, если бы не большая конкуренция со стороны России (752,7 тыс. тонн растительного масла в этом сезоне против 227,7 тыс. тонн в прошлом МГ).

Высокий спрос на подсолнечное масло со стороны КНР остается из-за сокращения внутренней переработки масличного сырья и соответственно снижения производства растительных масел.

ЕС. В условиях действия зоны свободной торговли между Украиной и ЕС, продолжается наращивание экспорта подсолнечного масла в европейские страны - до 32% от общего числа отправок. Основной рост показали: Испания +23%, Италия +10%, Франция +100%.

Но есть ряд стран, которые в этом МГ показали негативную динамику импорта: Великобритания -15%, Португалия -61% и Греция -9%. Впервые Украиной партия подсолнечного масла была экспортирована в Румынию.

В целом первая пятерка стран покупателей украинского растительного масла выглядит так:

Индия - 1 883 358 тонн (33,1% рынка) Китай - 968 124 тонн (17,0%) Нидерланды - 593 034 тонн (10,4%) Ирак - 487 335 тонн (8,6%) Испания - 484 100 (8,5%)

Первая шестерка компаний лидеров среди экспортеров подсолнечного масла остается неизменной и в этом году. На долю шести крупнейших компаний приходится почти 80% рынка. Но рост количества экспортируемого масла прослеживается не у каждой из компаний.

Топ экспортеров (все виды масла, без учета контейнеров) выглядит так: