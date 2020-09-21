Иск Фирсова: Суд открыл дело о назначении главы Госэкоинспекции
Окружной админсуд Киева открыл производство по иску экс-нардепа и бывшего главы Госэкоинспекции Егора Фирсова к Кабмину о назначении его преемника.
Об этом сообщает пресс-служба суда.
Фирсов просит суд отменить распоряжение правительства о назначении Андрея Мальованого председателем Государственной экологической инспекции.
Суд принял к рассмотрению дела по правилам общего искового производства и назначил подготовительное судебное заседание на 13 октября 2020 года.
Напомним:
Фирсова назначили временным главой Государственной экологической инспекции в ноябре 2019 года.
13 мая Фирсов заявил, что Кабмин уволил его с должности, и что причины такого решения он не знает.
"Никаких причин такого решения мне не объясняли, разговоров по этому поводу с премьером у меня не было.
Но я, конечно, знал, что такое решение готовится. И судя по тому, какая политическая картина вырисовывается, мое увольнение было только вопросом времени. В последние дни было много предложений "порешать и официально убрать приставку и.о.", но таких переговорщиков я посылал куда подальше", - писав Фирсов в Facebook.
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Экономическая правда
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