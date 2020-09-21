Из НБУ уходит директор департамента финмониторинга

21 сентября завершает работу на должности директора Департамента финансового мониторинга НБУ Игорь Береза ​​- в связи с этим Нацбанк вскоре объявит конкурсный отбор для замещения вакантной должности.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

В сферу компетенции будущего директора этого департамента будет входить, в частности:

обеспечение регулирования и надзора в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения за деятельностью банков, филиалов иностранных банков, небанковских финансовых учреждений-резидентов, являющихся платежными организациями и/или членами/участниками платежных систем;

организация и осуществление валютного контроля за банками, филиалами иностранных банков, другими финансовыми учреждениями, национальным оператором почтовой связи, получившим лицензию на осуществление валютных операций;

методологическое и методическое обеспечение выполнения банками, филиалами иностранных банков, небанковскими финансовыми учреждениями задач и обязанностей субъекта первичного финансового мониторинга;

лицензирование валютных операций физических и юридических лиц, подпадающих под режим лицензирования согласно валютному законодательству Украины;

осуществление регистрации операций с валютными ценностями в порядке, установленном НБУ согласно валютному законодательству Украины.

Игорь Береза ​​возглавил Департамент финансового мониторинга Национального банка в июне 2015 года. В сферу его деятельности входило обеспечение надлежащего уровня финансового мониторинга участниками финансового сектора.

В НБУ назвали ключевые достижения в этом секторе за время его каденции:

введение риск-ориентированного подхода во всех процессах субъектов первичного финансового мониторинга (банки, другие финансовые учреждения и т.п.);

успешная имплементация новых требований законодательства по вопросам финансового мониторинга и утверждение нормативного регулирования об осуществлении банками и небанковскими учреждениями финансового мониторинга;

разработка и внедрение полноценных и упрощенных моделей (при соблюдении лимитов) дистанционной идентификации и верификации клиентов банков;

результативное сотрудничество с международными организациями в области противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма, в частности, Международной группой по противодействию отмыванию грязных денег (FATF) Комитетом экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма (MONEYVAL).

Напомним:

Правление НБУ 8 сентября определили победителей конкурсного отбора на должности директоров 3 департаментов - департамента коммуникаций, юридического департамента и департамента стратегии и развития.

Экономическая правда