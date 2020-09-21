Владелец "Билайна" хочет купить украинский онлайн-кинотеатр Megogo - РосСМИ

Холдинг VEON Ltd, владеющий российским мобильным оператором "ВымпелКом" (бренд "Билайн") и украинским "Киевстаром", заинтересовался покупкой 100% украинского онлайн-кинотеатра Megogo.

Об этом РБК рассказали четыре источника на телекоммуникационном и медиарынках.

По словам одного из собеседников РБК, в рамках сделки онлайн-кинотеатр оценили в 9 млрд руб (118 млн дол).

Другой собеседник утверждает, что это стоимость только российского бизнеса Megogo. Если стороны договорятся, фактическое подписание сделки произойдет не ранее чем через полгода, отметил один из них.

Основатель и главный исполнительный директор Megogo Владимир Боровик и представитель VEON Ltd не ответили на запрос РБК на момент публикации. Представитель "ВымпелКома" отказался от комментариев.

Украинский предприниматель Владимир Боровик запустил Megogo в 2011 году. Штаб-квартиры компании находится в Киеве. Помимо Украины у компании есть представительства в России, Белоруссии, Латвии, Казахстане, Молдавии и Азербайджане.

Структура акционеров и финансовые показатели не раскрываются. По собственным данным, сервис является крупнейшим в Восточной Европе и СНГ, ежемесячная аудитория достигает 58 млн уникальных пользователей.

Российский "ВымпелКом" с конца 2017 года сотрудничает с Megogo: сначала сервис стал доступен для абонентов мобильной связи в приложении "Мобильное ТВ" на смартфонах и планшетах, а в середине 2018-го абоненты домашнего телевидения получили возможность смотреть видео по подписке на своих ТВ-приставках.