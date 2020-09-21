Курс валют: "черный" и наличный рынки, обменники
21 сентября котировки гривни к доллару на межбанке по состоянию на 13:35 установились на уровне 28,20 - 28,22 гривни.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 13:35 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 28,20 - 28,22 гривни;
Евро - 33,23 - 33,25 гривни.
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 28,09 - 28,29 гривни. Евро покупают по 32,98 гривни, продают по 33,43 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 28,17 - 28,23 гривни, евро - 33,11 - 33,25 гривни.
Средний курс в обменниках Украины: доллар - 28,14 - 28,20 гривни, евро - 33,16 - 33,27 гривни.
Напомним:
21 сентября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,17 - 28,19 гривни.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua