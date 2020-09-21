Все разделы
Укр / Рус

Курс валют: "черный" и наличный рынки, обменники

Понедельник, 21 сентября 2020, 13:58
 

21 сентября котировки гривни к доллару на межбанке по состоянию на 13:35 установились на уровне 28,20 - 28,22 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 13:35 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 28,20 - 28,22 гривни;

Евро - 33,23 - 33,25 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 28,09 - 28,29 гривни. Евро покупают по 32,98 гривни, продают по 33,43 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 28,17 - 28,23 гривни, евро - 33,11 - 33,25 гривни.

Средний курс в обменниках Украины: доллар - 28,14 - 28,20 гривни, евро - 33,16 - 33,27 гривни.

Напомним:

21 сентября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,17 - 28,19 гривни.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

курс валют

powered by lun.ua
Материалы по теме
НБУ за неделю продал на межбанке 71 миллион долларов 21 сентября 2020, 10:40
Официальный курс: гривня ослабла к доллару и евро 21 сентября 2020, 09:20
Иностранцы теряют интерес к украинскому госдолгу: как на это отреагирует гривня 21 сентября 2020, 09:00
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!