Госэкоинспекция оштрафовала харьковский "коксохим" на 272 гривни, но будет настаивать на полном закрытии

Государственная экологическая инспекция по результатам проверки Харьковского коксового завода "НОВОМЕТ" оштрафовало предприятие на 272 гривни за нарушения в сфере охраны атмосферы и готовит иск о полной остановке завода.

Об этом сообщил председатель Госэкоинспекции Андрей Мальованый в Facebook.

"272 гривни штрафа - не единственное наказание должностных лиц ООО "Харьковский коксовый завод "НОВОМЕТ" за нарушения в сфере охраны атмосферного воздуха...

Это действительно маленький штраф, но, к сожалению, санкция статьи 78 Кодекса Украины об административных правонарушениях предусматривает именно такие мизерные штрафы за осуществление субъектами хозяйственной деятельности выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух без разрешения", - объясняет Мальованый .

Руководитель Госэкоинспекции отметил, что за нарушение предусмотрено не только административную ответственность для должностных лиц предприятия, но и начисления соответствующих убытков.

"Сейчас Государственной экологической инспекцией в Харьковской области осуществляются все необходимые расчеты для начисления убытков, причиненных государству в результате осуществления хозяйственной деятельности завода.

Размер ущерба, причиненного окружающей среде, определенно будет существенным. Ожидаем окончательные расчеты 22 сентября.Также напоминаю, что Госэкоинспекция готовит документы для подачи иска о полном прекращении деятельности предприятия", - резюмирует Рисованный.