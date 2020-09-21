Производство агропродукции в Украине в этом году упало на 10%

Производство сельскохозяйственной продукции в Украине в январе-августе 2020 сократилось на 9,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы статистики Украины, пишет agronews.ua.

В частности, сельскохозяйственные предприятия за отчетный период сократили производство на 14,3%, а хозяйства населения - на 3,7%.

Производство растениеводческой продукции всеми субъектами АПК сократилось на 12,9%, производство животноводческой продукции - сократилось на 2,2% по сравнению с январем-августом 2019 года.

В Госстате отметили, что приведенные данные не учитывают информацию с временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, города Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

По данным Госстата, рост производства сельскохозяйственной продукции в Украине за 2019 составил 1,1% по сравнению с предыдущим годом.