Sony извинилась за проблемы с предзаказами PlayStation 5
После открытие предзаказов на новую консоль Sony — PS5, крупные магазины, включая Amazon, начали менять сроки поставок по уже размещенным предзаказам, что вызвало негодование у покупателей.
Об этом сообщает ITC.
Sony признало проблему с заказами и пообещала восполнить складские запасы в ближайшие дни
"Будем откровенны, с предзаказами PS5 все могло быть куда лучше. Мы искренние просим прощение за это.
В течение следующих нескольких дней мы выпустим больше PS5 для предзаказа — ритейлеры расскажут подробности.
И еще больше PS5 будут доступны до конца года."
В Украине продажи PS5 начнутся с 19 ноября по цене 12 999 грн и 15 999 грн за версии без дисковода Ultra HD Blu-ray и с ним соответственно.
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