Sony извинилась за проблемы с предзаказами PlayStation 5

После открытие предзаказов на новую консоль Sony — PS5, крупные магазины, включая Amazon, начали менять сроки поставок по уже размещенным предзаказам, что вызвало негодование у покупателей.

Об этом сообщает ITC.

Sony признало проблему с заказами и пообещала восполнить складские запасы в ближайшие дни

"Будем откровенны, с предзаказами PS5 все могло быть куда лучше. Мы искренние просим прощение за это.

В течение следующих нескольких дней мы выпустим больше PS5 для предзаказа — ритейлеры расскажут подробности.

И еще больше PS5 будут доступны до конца года."

В Украине продажи PS5 начнутся с 19 ноября по цене 12 999 грн и 15 999 грн за версии без дисковода Ultra HD Blu-ray и с ним соответственно.





