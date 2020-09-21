Блокировка ввоза битума из Беларуси прекращена - Гостаможслужба

Водители грузовиков в пункте пропуска "Выступовичи" на украинском-белорусской границе прекратили блокирование битумовозов на въезд в Украину благодаря договоренностям с таможенной службой, ситуация в пункте пропуска стабилизируется.

Об этом сообщила Гостаможслужба передает Интерфакс-Украина.

"Водители грузовиков прекратили блокирование битумовозов, следующих в рамках реализации программы "Большая стройка", и согласились пропускать их отдельной очередь, но при условии, что таможенное оформление других товаров будет происходить параллельно с битумом", - говорится в информации службы.

От 00:00 20 сентября по состоянию на 16:00 в этом пункте пропуска на въезд было оформлено 144 транспортные средства (ТС) с различными товарами, на выезд - 130, тогда как около полудня в очереди на въезд в Украину было почти 900 ТС, на выезд - 300.

"Призываем перевозчиков следить за ситуацией на границе и при возможности для пересечения таможенной границы выбирать другие пункты пропуска", - отмечает Гостаможслужба.

Ранее ведомство сообщило, что ситуация в пункте пропуска "Выступовичи" с субботы на воскресенье значительно ухудшилась, ввоз битума из Беларуси было резко ограничено из-за протеста других перевозчиков против их первоочередного оформления.

Пробки в "Выступовичах" возникли из-за закрытия пункта пропуска "Новые Яриловичи", вызванного ситуацией с хасидами.

Гостаможслужба прилагала особых усилий, чтобы перевозки битума в возникшей ситуации происходили без задержек, поскольку он имеет ограниченный срок транспортировки, однако это вызвало протесты других грузоперевозчиков.