Блокировка ввоза битума из Беларуси прекращена - Гостаможслужба
Водители грузовиков в пункте пропуска "Выступовичи" на украинском-белорусской границе прекратили блокирование битумовозов на въезд в Украину благодаря договоренностям с таможенной службой, ситуация в пункте пропуска стабилизируется.
Об этом сообщила Гостаможслужба передает Интерфакс-Украина.
"Водители грузовиков прекратили блокирование битумовозов, следующих в рамках реализации программы "Большая стройка", и согласились пропускать их отдельной очередь, но при условии, что таможенное оформление других товаров будет происходить параллельно с битумом", - говорится в информации службы.
От 00:00 20 сентября по состоянию на 16:00 в этом пункте пропуска на въезд было оформлено 144 транспортные средства (ТС) с различными товарами, на выезд - 130, тогда как около полудня в очереди на въезд в Украину было почти 900 ТС, на выезд - 300.
"Призываем перевозчиков следить за ситуацией на границе и при возможности для пересечения таможенной границы выбирать другие пункты пропуска", - отмечает Гостаможслужба.
Ранее ведомство сообщило, что ситуация в пункте пропуска "Выступовичи" с субботы на воскресенье значительно ухудшилась, ввоз битума из Беларуси было резко ограничено из-за протеста других перевозчиков против их первоочередного оформления.
Пробки в "Выступовичах" возникли из-за закрытия пункта пропуска "Новые Яриловичи", вызванного ситуацией с хасидами.
Гостаможслужба прилагала особых усилий, чтобы перевозки битума в возникшей ситуации происходили без задержек, поскольку он имеет ограниченный срок транспортировки, однако это вызвало протесты других грузоперевозчиков.
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