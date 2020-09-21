Рада одобрила выделение 150 миллионов на реконструкцию стадиона в Кривом Роге

Верховная Рада приняла законопроект №3991 об изменениях в государственный бюджет в котором, в частности, заложено выделение 150 миллионов гривень на реконструкцию стадиона "Металлург" в Кривом Роге.

Об этом в Facebook сообщил Советник глав Запорожской и Днепропетровской ОГА Юрий Голик.

Согласно сравнительной таблицы законопроекта на такую же сумму предлагается уменьшить расходы на обслуживание государственного долга.

"Три месяца назад была только идея. Через три месяца является финансирование и проект реконструкции ", - прокомментировал Голик.