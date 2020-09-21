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Рада одобрила выделение 150 миллионов на реконструкцию стадиона в Кривом Роге

Понедельник, 21 сентября 2020, 11:35
 

Верховная Рада приняла законопроект №3991 об изменениях в государственный бюджет в котором, в частности, заложено выделение 150 миллионов гривень на реконструкцию стадиона "Металлург" в Кривом Роге.

Об этом в Facebook сообщил Советник глав Запорожской и Днепропетровской ОГА Юрий Голик.

Согласно сравнительной таблицы законопроекта на такую же сумму предлагается уменьшить расходы на обслуживание государственного долга.

"Три месяца назад была только идея. Через три месяца является финансирование и проект реконструкции ", - прокомментировал Голик.

Напомним:

В июне Зеленский поручил восстановить футбольный клуб "Кривбасс" из Кривого Рога и назначил ответственным за это народного депутата Юрия Корявченкова - бывшего актера студии "Квартал 95" "Юзика".

В августе Зеленский посетил матч первого предварительного раунда Кубка Украины между "Кривбассом" и "Черкащиной".

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