Рада одобрила выделение 150 миллионов на реконструкцию стадиона в Кривом Роге

Верховная Рада приняла законопроект №3991 об изменениях в государственный бюджет в котором, в частности, заложено выделение 150 миллионов гривень на реконструкцию стадиона "Металлург" в Кривом Роге.
Об этом в Facebook сообщил Советник глав Запорожской и Днепропетровской ОГА Юрий Голик.
Согласно сравнительной таблицы законопроекта на такую же сумму предлагается уменьшить расходы на обслуживание государственного долга.
"Три месяца назад была только идея. Через три месяца является финансирование и проект реконструкции ", - прокомментировал Голик.
Напомним:
В июне Зеленский поручил восстановить футбольный клуб "Кривбасс" из Кривого Рога и назначил ответственным за это народного депутата Юрия Корявченкова - бывшего актера студии "Квартал 95" "Юзика".
В августе Зеленский посетил матч первого предварительного раунда Кубка Украины между "Кривбассом" и "Черкащиной".