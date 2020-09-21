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Курс валют на 21 сентября: межбанк, "черный" и наличный рынки

Понедельник, 21 сентября 2020, 11:05
 

21 сентября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,17 - 28,19 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 10:50 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 28,18 - 28,20 гривни;

Евро - 33,35 - 33,38 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 28,06 - 28,26 гривни. Евро покупают по 33,02 гривни, продают по 33,48 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 28,12 - 28,20 гривни, евро - 33,18 - 33,30 гривни.

Экономическая правда

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межбанк

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