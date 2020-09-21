Курс валют на 21 сентября: межбанк, "черный" и наличный рынки
Понедельник, 21 сентября 2020, 11:05
21 сентября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,17 - 28,19 гривни.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 10:50 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 28,18 - 28,20 гривни;
Евро - 33,35 - 33,38 гривни.
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 28,06 - 28,26 гривни. Евро покупают по 33,02 гривни, продают по 33,48 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 28,12 - 28,20 гривни, евро - 33,18 - 33,30 гривни.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua