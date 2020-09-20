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РФ впервые с 2014 года потратит на поддержку экономики больше, чем на оборону

Воскресенье, 20 сентября 2020, 12:50
 

Расходы федерального бюджета РФ на оборону в 2021 году составят 3,11 трлн рублей - это меньше, чем расходы на национальную экономику (3,37 трлн рублей).

Об этом сообщает РБК со ссылкой на пояснительную записку к проекту бюджета РФ на трехлетний бюджет.

Как отмечает РБК, расходы бюджета на оборону впервые с 2014 года будут меньше расходов на экономику. В 2014 году на поддержку экономики РФ выделили более 3 трлн рублей, а на оборону - 2,5 трлн рублей.

При этом, самой большой статьей расходов бюджета РФ в 2021 году станет раздел "Социальная политика", на который планируется выделить 5,8 трлн рублей.

Расходы на нацбезопасность составят 2,47 триллиона рублей, на здравоохранение и образование - 1,12 триллиона и 1,06 триллиона соответственно.

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