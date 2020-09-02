Официальный курс: гривня укрепилась к евро, но ослабла к доллару

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 4 копейки, установив его на 3 сентября на уровне 27,64 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 32,80 евро (на 2 сентября - 33,07 гривни).

Напоминаем:

1 сентября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,57 - 27,59 гривни.

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 4 копейки, установив его на 2 сентября на уровне 27,60 гривни.

2 сентября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,57 - 27,59 гривни.

2 сентября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,64 - 27,67 гривни.

Экономическая правда