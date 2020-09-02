Официальный курс: гривня укрепилась к евро, но ослабла к доллару
Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 4 копейки, установив его на 3 сентября на уровне 27,64 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 32,80 евро (на 2 сентября - 33,07 гривни).
Напоминаем:
1 сентября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,57 - 27,59 гривни.
Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 4 копейки, установив его на 2 сентября на уровне 27,60 гривни.
2 сентября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,57 - 27,59 гривни.
2 сентября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,64 - 27,67 гривни.
Экономическая правда
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