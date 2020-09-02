Кабмин поддержал открытие авиасообщения с Сингапуром и Исландией
Кабмин на заседании 2 сентября одобрил подписание соглашений о воздушном сообщении с Сингапуром и Исландией.
Об этом сообщает "Правительственный портал".
"Несмотря на кризис авиационной отрасли во всем мире, связанный с пандемией COVID-19, мы продолжаем работу по расширению перечня стран, с которыми сотрудничаем в авиаперевозках. Мы готовимся к заключению двух межправительственных соглашений о воздушном сообщении с Сингапуром и Исландией.
Сегодня соответствующими распоряжениями правительство одобрило проекты этих соглашений и уполномочил главу Государственной авиационной службы подписать их от украинской стороны", - заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий.
Отмечается, что соглашения будут определять порядок регулирования международных полетов при эксплуатации договорных линий, порядок назначения авиапредприятий, а также - устанавливать условия, согласно которым авиапредприятиям будут предоставляться и отменяться разрешения на выполнение регулярных полетов.
Кроме этого, соглашение с правительством Исландии позволит регулировать процедуру инспектирования авиапредприятий на соответствие стандартам Международной организации гражданской авиации.
Экономическая правда
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