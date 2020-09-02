Гривня на закрытии межбанка ослабла
2 сентября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,64 - 27,67 гривни.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 27,64 - 27,67 гривни;
Евро - 32,70 - 32,74 гривни.
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,50 - 27,73 гривни. Евро покупают по 32,44 гривни, продают по 32,97 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 27,61 - 27,68 гривни, евро - 32,57 - 32,69 гривни.
Напоминаем:
1 сентября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,57 - 27,59 гривни.
Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 4 копейки, установив его на 2 сентября на уровне 27,60 гривни.
2 сентября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,57 - 27,59 гривни.
Экономическая правда
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