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УЗ: С начала года 64% железнодорожных билетов купили онлайн

Среда, 2 сентября 2020, 17:05
 

С начала 2020 года 64% железнодорожных билетов "Укрзализныци" купили через онлайн-сервисы - это на 8% больше, чем за аналогичный период 2019 года.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

"Оцифровка услуг - одно из приоритетных направлений для Укрзализныци. Уже сегодня 64% железнодорожных билетов реализуется через онлайн-сервисы. Это на 8% больше, чем за аналогичный период 2019 года.

Всего с начала 2020 года через электронные каналы самообслуживания пассажиры купили почти 8,5 млн билетов. Среди преимуществ, которые побуждают пользователей покупать билеты через интернет, - удобное и понятное пользования сервисом, актуальная информация о наличии мест и стоимости проезда. Также на сайте booking.uz.gov.ua можно оформить льготные билеты", - говорится в сообщении.

Отмечается, что УЗ присоединяется к проекту Мининфраструктуры и внедряет единый билет на поезда и еще три вида транспорта: метро, ​​автобус и самолет.

"Уже в конце сентября пассажиры смогут оформить единый билет на транспортном портале электронных услуг - e-transport.gov.ua", - добавили в компании.

Экономическая правда

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Укрзализныця

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