За полгода активы НБУ выросли на 13%

По итогам первого полугодия 2020 году объем активов НБУ увеличился на 13% по сравнению с данными на конец 2019 года - до 1 198,9 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

"Изменение объема активов - это результат прежде всего рост международных резервов на 12,6% в долларовом эквиваленте за первое полугодие 2020 года, а также их переоценки в гривневом эквиваленте в связи с изменением курса гривни к иностранным валютам за этот период.

Это отражается в увеличении объема ценных бумаг нерезидентов (на 16%) и средств и депозитов в иностранной валюте и банковских металлах (на 57%). В то же время объем задолженности по кредитам рефинансирования, предоставленным банкам, увеличился за этот период незначительно несмотря на развертывание коронакризиса", - пояснили в НБУ.

Отмечается, что в части обязательств Нацбанка за первое полугодие 2020 года выросли объемы остатков на счетах государственных и других учреждений (в 3,4 раза), в то же время сумма депозитных сертификатов и средств банков сократились (на 31% и 35,5% соответственно).

При этом, сумма консолидированной прибыли Нацбанка за 6 месяцев этого года составила почти 80 млрд грн против прибыли в 6,4 млрд грн, который был получен за аналогичный период предыдущего года.

"Наибольшее влияние на сумму прибыли вызвали результаты переоценки финансовых инструментов на более чем 76 млрд грн и процентные доходы в размере более 15 млрд грн.

В то же время обращаем внимание, что консолидированная прибыль - это не прибыль до перечисления в государственный бюджет. Обязательства по перечислению Национальным банком прибыли к распределению в государственный бюджет 2021 будут сформированы по итогам всего 2020 года и обнародованы весной 2021", - говорится в сообщении.

Напомним:

1 апреля 2020 года Национальный банк перечислил в государственный бюджет Украины 42,7 млрд грн.

Экономическая правда