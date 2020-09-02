Средства защиты для школ: Шмыгаль рассказал, сколько средств у местных бюджетов

На счетах местных бюджетов есть еще 8,5 млрд для обеспечения школ средствами защиты от коронавируса.

Об этом на заседании правительства рассказал премьер Денис Шмыгаль.

"По состоянию на вчера на остатках местного самоуправления находится 8,5 млрд грн, которые должны и могут быть направлены на закупку средств индивидуальной защиты для учителей и образовательного персонала, а также - для закупки антисептиков и организации всего необходимого, в чем нуждаются учебные заведения.

Мы готовы предоставлять для тех родителей, которые хотят своих детей учить дома, предоставлять такую ​​возможность, учиться онлайн и через телеуроки. Родители могут выбирать сегодня любую форму обучения", - сказал Шмыгаль.

Напомним:

Президент Владимир Зеленский считает, что украинские школы готовы к дистанционному обучению.

Экономическая правда