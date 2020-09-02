Монету номиналом 25 копеек выводят из обращения

С 1 октября монеты номиналом 25 копеек перестают быть платежным средством при осуществлении наличных расчетов.

Об этом сообщил заместитель главы Национального банка Алексей Шабан на пресс-брифинге.

"С 1 октября ими нельзя будет оплачивать товары или услуги, но эти монеты можно будет после 1 октября сдавать в банки и обменивать их на банкноты и монеты на протяжении еще трех лет", – сказал он.

По словам заместителя главы НБУ, необходимость изъятия из обращения монет номиналом 25 копеек обуславливается также тем, что они не размениваются, поскольку Нацбанк уже два года выводит монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек.

"Изъятие из обращения монет номиналом 25 копеек упростит наличные расчеты. Оно не окажет влияния на инфляцию, поскольку при отсутствии монет номиналом 25 копеек при наличных расчетах могут применяться правила округления общих в чеке сумм наличных расчетов за товары, работы или услуги к суммам, кратных 10 копейкам", - сообщил представитель НБУ.

Также Национальный банк будет активно выводить из обращения бумажные банкноты 1 и 2 гривни и монеты 1 гривня образца 1996 года, заменяя их на соответствующие оборотные монеты образца 2018 года.

Банкноты старого образца, введенные в оборот до 2003 года, уже почти не выполняют свою функцию платежного средства. Сейчас в обращении их остается около 1,8% от общего количества банкнот.

Экономическая правда