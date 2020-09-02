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В госбюджет могут заложить средства на покупку поездов – Минфин

Среда, 2 сентября 2020, 12:20
 

Министерство финансов впервые в истории прорабатывает возможность бюджетного финансирования приобретения новых пассажирских вагонов и развития пассажирской железнодорожной инфраструктуры.

Об этом сообщил заместитель министра финансов Александр Кава, передает пресс-служба Минфина.

"Планируем предусмотреть бюджетное финансирование на закупку пассажирских вагонов и разработку проектов новых скоростных коридоров. Один из них – вовлечение Черкасс в систему скоростного движения. Ведь этот трехсоттысячный город лишен удобного железнодорожного транспорта", – сообщил Кава.

По мнению заместителя министра, развитие транспортной инфраструктуры, прежде всего, зависит от объема государственных инвестиций в национальную транспортную систему, а также – в ее интеграцию в международные транспортные коридоры.

Экономическая правда

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транспорт железная дорога Минфин

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