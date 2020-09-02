Меркель: "Северный поток-2" необходимо достроить
Канцлер Германии Ангела Меркель вновь подтвердила свою приверженность завершению строительства газопровода "Северный поток-2" несмотря на санкции США.
Об этом Меркель сказала во время визита в свой избирательный округ в городе Штральзунд, сообщает RTL.
"Мы также считаем эти экстерриториальные санкции, действие которых выходит за пределы территории США, неправомерными", - сказала Меркель.
Штральзунд расположен в федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания, для экономики которой новый газопровод очень важен.
На прошлой неделе Меркель заявила, что вопрос газопровода "Северный поток-2" и отравления российского оппозиционера Алексея Навального не следует связывать и трубопровод должен быть достроен.
В то же время президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что он высказывал свои сомнения относительно газопровода в разговоре с Меркель.
Макрон сказал, его беспокоит, что российский трубопровод увеличит зависимость Европы от поставок российского газа.
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