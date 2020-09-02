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Портал "Дія" приостановил регистрацию ФЛП

Среда, 2 сентября 2020, 09:45
 

На портале "Дія" временно остановили прием заявлений о регистрации физических лиц-предпринимателей из-за необходимости доработать функционал нового госреестра.

Об этом сообщается в официальном Telegram-канале.

Прием заявлений приостановили, чтобы решить проблему загруженности регистраторов и "усовершенствовать получение услуг". Сообщается, что прием заявлений будет восстановлен примерно через неделю - после доработки функционала нового ЕГР.

О внедрении в промышленную эксплуатацию обновленного программного обеспечения ЕГР и окончании процесса миграции данных в обновленный ЕГР было объявлено 11 августа. До этого ПО реестра последний раз обновлялось более 10 лет назад - в 2007 году.

Экономическая правда

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"Дія" ФЛП

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