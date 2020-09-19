Одежда, техника и косметика – что чаще всего покупают украинцы онлайн

Украинцы чаще всего покупают онлайн одежду (47%), бытовую технику и электронику (46%), а также косметику и парфюмерию (37%).

Об этом свидетельствуют результаты исследования от CBR и OLX.

Отмечается, что в июле 2020 года компания CBR провела опрос по онлайн-торговли в Украине. Результаты опроса свидетельствуют, что около 80% населения Украины в возрасте от 16 лет пользуются интернетом, из них примерно 36% покупают через интернет.

49% онлайн-покупателей делали от 5 до 20 покупок в интернете за последний год, а 18% - более 20.

"По данным CBR, топ-3 категории, которые украинцы чаще всего покупают онлайн - это одежда (47%), бытовая техника и электроника (46%), косметика и парфюмерия (37%).

Подобная статистика прослеживается и на ресурсе OLX. В топ самых популярных категорий по количеству заинтересованных в объявлениях на платформе с июля 2019 по июль 2020 вошли электроника, мода и стиль и детский мир", - говорится в сообщении.

Сообщается, что по сравнению с предыдущим отчетным периодом возросло количество онлайн-покупателей одежды, обуви, бытовой химии, мебели и товаров для дома, готовых блюд и продуктов питания, автотоваров, строительных материалов и товаров для животных.

Исследование показало, что украинские онлайн-покупатели по регионам распределились следующим образом:

Запад - 24%;

Центр - 24%;

Юг - 16%;

Восток - 13%;

Север - 12%;

Киев - 10%

Среди онлайн-покупателей больше представителей возрастной группы 26-45 лет, но при этом самой активной является молодежь в возрасте 16-25.

"Мужчины чаще чем женщины покупают цифровую технику (смартфоны, планшеты, компьютерная техника и аксессуары) и автотовары. Женщины - одежду, обувь, косметику/парфюмерию, товары для детей, аксессуары и подарки, книги в печатном виде.

До 25 лет более склонны покупать одежду, косметику и парфюмерию, аксессуары и подарки, книги (печатные и электронные), продукты питания, мягкие контактные линзы, а также делать заказ доставки готовых блюд. Возрастная группа 26-35 лет - товары для детей, средства для ухода за грудными детьми и товары для беременных. Покупатели 36-45 лет - крупную бытовую технику, автотовары, спортивную одежду, 46 лет и старше чаще покупают медицинские препараты", - свидетельствуют результаты исследования.

При этом, часть населения с доходом 15-25 тыс грн в мес. на семью склонна больше покупать онлайн смартфоны, запчасти и оптику для авто. А люди с доходом более 25 тыс. грн в месяц на семью покупают товары практически по всем категориям.

Статистика CBR показывает, что при осуществлении онлайн-покупки покупатели оформляют ее в ~ 58% случаев на смартфоне, а в ~ 47% случаев - на ноутбуке. Среди тех, кто осуществлял интернет-покупки на смартфоне/планшете, около 51% делали это через специально установленное приложение.

Распределение аудитории OLX происходит похожим образом: в среднем в месяц около 40% пользуются мобильной версии сайта, 37% - десктопной, а еще 23% - приложением для смартфона.

Согласно данным опроса CBR, наиболее популярный способ получения покупок - доставка в офис курьерской службой (35%). 18% воспользовались курьерской службой магазина, 10% посетили для этого пункт выдачи интернет-магазина, 5% воспользовались независимой курьерской службой, и 4% - поштоматом/терминалом самообслуживания.

Исследование CBR проводилось в июле 2020 года. Было проведено 1019 онлайн-интервью с интернет-пользователями в возрасте 16 лет и старше. Выборка репрезентативна по полу, возрасту, региону, размеру населенного пункта, частотой пользования Интернетом. Это исследование до 2019 года включительно проводилось компанией GfK Ukraine, а с 2020 года - продолжается компанией CBR.

Экономическая правда