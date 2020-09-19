За 8 месяцев "Укроборонпром" заработал на аренде и продажам имущества более 20 миллионов

За 8 месяцев 2020 года предприятия госконцерна "Укроборонпром" провели 480 аукционов, заработав на прозрачной аренде и продажам имущества 21,6 млн грн.

Об этом заявила директор по закупкам ГК "Укроборонпром" Надежда Бегун на совместной онлайн конференции с экспертной организацией StateWatch, передает пресс-служба концерна.

Отмечается, что из 480 аукционов - 4 по аренде, остальные - связаны с продажей имущества, в основном металлолома и списанных автомобилей.

"За 8 месяцев этого года предприятия Укроборонпрома заработали на прозрачной аренде и продаже имущества 21,6 млн грн. Еще на более 10 млн грн - успешно провели аукционы.

Принятие Закона Украины "Об аренде государственного и коммунального имущества" с одной стороны и отсутствие подзаконки к нему - с другой заблокировали аренду госимущества в Украине минимум на полгода. И только месяц назад были приняты последние подзаконные акты, которые позволяют госпредприятиям выходить на прозрачную аренду имущества", - рассказала Бегун.

"Упомянутые четыре аукциона Укроборонпрома по аренде имущества не подпадают под действие Закона. Заводы "Маяк" и "Радар" не являются классическим госпредприятиями, это публичные акционерные общества.

Поэтому продаж своего имущества через Прозорро.Продажи является их собственной инициативой Впрочем, теперь их опыт позволит концерну сделать аукционы по аренде госимущества максимально эффективными", - добавила она.

В концерне подчеркнули, что сегодня аренда госимущества проходит через открытые аукционы на Прозорро.Продажи.

Кроме того, закон дает право арендодателям не продлевать действующие договоры на следующий период, который обычно достигал 5-10 лет.

Впрочем, закон дает им также право их продолжить: со старыми арендаторами на тех же условиях. В Укроборонпроме надеются, что ответственные госкомпании этим правом не воспользуются, а запустят честные и прозрачные аукционы.

Экономическая правда