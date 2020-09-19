Топ-менеджер "МАУ" стал директором аэропорта "Одесса"

ООО "Международный аэропорт "Одесса" 16 сентября возглавил Владимир Семенченко, который до этого работал вице-президентом по наземному обслуживанию в авиакомпании "МАУ".

Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

Отмечается, что решение о назначении Семенченко приняли на общем собрании в связи с завершением контракта Павла Прусака, руководившего аэропортом с 2017 года.

"Я искренне рад присоединиться и возглавить коллектив профессионалов и неравнодушных людей. Аэропорт - это звучит гордо. Вся моя профессиональная деятельность была связана аэропортом, но не внутри аэропорта.

И сейчас мне выпала честь возглавить коллектив профессионалов и неравнодушных людей, вместе с которыми я надеюсь сделать Одесский аэропорт высокотехнологичным и лучшим сначала в Украине, а затем в Восточной Европе", - заявил Семенченко, заступая на должность.

Владимир Семенченко в 1993 году окончил Киевский институт инженеров гражданской авиации по специальности "Организация перевозок и управление на транспорте". в 2004 году - Международный институт менеджмента (МИМ Киев): "Специалист по управлению внешнеэкономической деятельностью".

Трудовой путь:

1993 год - инженер по грузовым перевозкам в "Международных авиалиниях Украины".

2004 год - директор по грузовым перевозкам в "Международных авиалиниях Украины".

2006 год - генеральный директор ООО "Swissport Украина".

2013 год - вице-президент по наземному обслуживанию Swissport в странах СНГ "Swissport International".

2016 - вице-президент по наземному обслуживанию, "Авиакомпания "МАУ".

Экономическая правда