Американский бизнесмен потратил на благотворительность 8 млрд долларов – почти все, что заработал за жизнь

89-летний американский бизнесмен и филантроп Чак Фини потратил на благотворительность 8 млрд долларов - почти все, что заработал за жизнь, при этом 13 лет он отдавал средства на благотворительность тайно.

Об этом пишет The Guardian.

"В течение последних 38 лет Чак Фини, который заработал миллиарды долларов на империи магазинов беспошлинной торговли, делал пожертвования благотворительным организациям и университетам по всему миру с целью "стремиться отдать все это к нулю", - пишет газета.

Отмечается, что на этой неделе Фини достиг своей цели - фонд Atlantic Philanthropies, который он создал тайно в 1982 году и через который передал почти все свое состояние, объявил о закрытии.

"Тем, кто интересуется, как это - дарить миллиарда за жизнь - попробуйте: оно вам понравится", - заявил Фини.

Бизнесмен, который отдал большую часть своих состояний на благотворительность тайно, надеется, что больше миллиардеров последуют его примеру и будут использовать свои средства для решения самых больших проблем в мире.

"Богатство приносит ответственность. Люди должны почувствовать ответственность за использование некоторых своих активов для улучшения жизни своих близких", - говорил ранее бизнесмен.

"Фини не будет проповедовать свою идею другим сверхбогатым миллиардерам, но он скажет: "Сколько яхт или пар обуви вам еще нужно? В чем заключается смысл всего этого накопления богатства, когда ты можешь видеть и решать такие огромные проблемы?", - добавил президент и исполнительный директор Atlantic Philanthropies Кристофер Эхсли.

По словам Эхсли, Фини будет поощрять таких людей, как Джефф Безос (основатель Amazon, считается самым богатым человеком в мире), "выбрать глобальную проблему, которая его интересует, и выделить свои средства для ее решения".

Сообщается, что на Фини в свое время повлияло эссе Эндрю Карнеги "Евангелие богатства", в котором говорится, что "миллионер является лишь доверенным лицом для бедных".

"Я всегда сочувствовал людям, которым в жизни трудно. И мир полон людей, которым не хватает еды", - сказал бизнесмен в 2010 году в интервью ирландскому RTE.

"Фини провел чрезвычайно экономный образ жизни, не имея автомобиля или дома, а только одну пару обуви. Он был известен тем, что летал только в эконом-классе, даже когда члены его семьи и коллеги путешествовали в бизнес-классе", - пишет The Guardian.

Президент и исполнительный директор Atlantic Philanthropies Кристофер Эхсли, который работал с Фини больше 30 лет, сказал, что его шеф когда-то пытался жить роскошной жизнью, но это его не устраивало.

"У него были красивые дома и другие приятные вещи. Он попробовал, и понял, что это было не для него", - добавил Эхсли.

"Он не имеет своего дома, не имеет авто. Он действительно имеет часы Casio за 10 долларов и носит бумаги в полиэтиленовом пакете. Он такой. Это то, с чем он чувствует себя комфортно", - сказал президент и исполнительный директор Atlantic Philanthropies.

Отмечается, что в 1960-х годах Фини вместе с партнерами начал развивать сеть магазинов беспошлинной торговли Duty Free Shoppers - в 1980-х это приносило огромную прибыль. Так, в 1988 году Forbes поставил Фини на 31 место в рейтинге самых богатых людей США с состоянием в 1,3 млрд долларов.

Однако, как отмечает Meduza, эти средства уже были не его - 4 годами ранее он передал свою долю в Duty Free Shoppers - 38,75% - своей благотворительной организации Atlantic Philanthropies.

"О передаче активов знали только самые близкие", - пишет издание.

При этом, в 1996 году Фини и его партнеры продали свои доли акций в Duty Free Shoppers концерну LVMH Бернара Арно (сейчас он один из самых богатых людей мира). Именно тогда Фини и был вынужден публично рассказать о своей благотворительности - из-за спора с соучредителем компании Робертом Миллером тайная филантропия Фини "была разоблачена" перед судебным заседанием.

"Отношение Фини к деньгам имеет существенный контраст с соучредителем DFS Робертом Миллером (293 место в рейтинге самых богатых в мире, состояние оценивается в 6 млрд долларов). Миллер имеет роскошные дома в Гонконге, Нью-Йорке, Париже и Гштааде, а также загородный парк Gunnerside в Йоркшире площадью 14 500 гектаров", - пишет The Guardian.

Также отмечается, что за секретность, с которой Фини жертвовал деньги, Forbes в 2012 году назвал его Джеймсом Бондом по благотворительности.

При этом, в 2012 году в беседе с Forbes Фини оценивал свое состояние примерно в 2 миллиона долларов - именно столько он отложил на жизнь себе и своей жене.

Экономическая правда