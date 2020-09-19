Количество вакансий вернулось к докарантинним показателям – Опендатабот

По состоянию на 12 марта на сайте Work.ua было опубликовано 54 тысячи вакансий - сейчас на этом же сайте 54,5 тысячи активных вакансий.

Об этом сообщает платформа для работы с открытыми данными Опендатабот.

"Если не случится повторных кризисов, то с 4 квартала этого года может начаться рост. А через год у нас есть шанс, что рынок труда сможет плавно вернутся к состоянию начала 2020 года", - заявил основатель Work.ua Артур Михно.

Отмечается, что подобная картина наблюдается с вакансиями для IТ-специалистов. До карантина на сервисе поиска работы для IТ-специалистов Djinni было размещено 7,3 тысячи активных вакансий.

"За первые несколько недель количество вакансий сократилось почти вдвое. На 5 апреля на сайте было 4 216 вакансий. С этого времени количество активных вакансий на Djinni выросла и превысило докарантинные показатели - 9,9 тысяч", - говорится в сообщении.

В то же время количество IT-специалистов, ищущих работу, от начала карантина все время растет. 15 марта на сайте было размещено 17,5 тыс резюме, сейчас - 20,1 тысячи.

"Украинцы все чаще ищут на работу за рубежом: в топе стран Польша, Чехия и Германия.

Также украинцам все чаще предлагают работу за рубежом. В начале лета на сайте Jooble было зафиксировано 6,7 тісяч вакансий, связанных с трудоустройством в других странах. В начале сентября вакансий значительно уменьшилось, однако на прошлой неделе количество возросло до 7,2 тысяч", - добавили в Опендатабот.

Экономическая правда