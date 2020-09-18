Все разделы
Укр / Рус

Roshen начала производить сливочное масло

Пятница, 18 сентября 2020, 18:50
 

Компания Roshen начала производство и реализацию натурального сливочного масла под одноименным брендом.

Об этом сообщили в пресс-службе корпорации изданию Liga.net.

Отмечается, что сейчас на рынке представлены две позиции: масло крестьянское с жирностью 72,6% и масло экстра с жирностью 82,5%. 

Сейчас продукция представлена в большинстве супермаркетах Винницкой области, а до конца года появится на полках магазинов по всей Украине, уверяют в Roshen. На следующей неделе масло появится в магазинах Одесской области. Мощности Винницкого молочного завода позволяют производить до 30 тонн масла в сутки. 

В корпорации также не исключают, что начнут производство для розничных сетей других видов молочной продукции, правда конкретных планов не озвучивают. 

Винницкий молочный завод Roshen - основной поставщик молочного сырья для фабрик кондитерской корпорации Roshen.

Он обеспечивает сырьем не только фабрики корпорации, но и внешних промышленных потребителей молочной продукции как в Украине, так и за рубежом. 

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

Roshen Рошен молоко

powered by lun.ua
Материалы по теме
Антимонопольный комитет открыл дело против Roshen 21 августа 2020, 12:00
Roshen судится в ЕС с российской компанией из-за этикетки для конфет "Ромашка" 25 мая 2020, 18:15
Закупка масок и аппаратов ИВЛ: как бизнес помогает бороться с COVID-19 16 апреля 2020, 11:28
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!