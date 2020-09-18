Roshen начала производить сливочное масло

Компания Roshen начала производство и реализацию натурального сливочного масла под одноименным брендом.

Об этом сообщили в пресс-службе корпорации изданию Liga.net.

Отмечается, что сейчас на рынке представлены две позиции: масло крестьянское с жирностью 72,6% и масло экстра с жирностью 82,5%.

Сейчас продукция представлена в большинстве супермаркетах Винницкой области, а до конца года появится на полках магазинов по всей Украине, уверяют в Roshen. На следующей неделе масло появится в магазинах Одесской области. Мощности Винницкого молочного завода позволяют производить до 30 тонн масла в сутки.

В корпорации также не исключают, что начнут производство для розничных сетей других видов молочной продукции, правда конкретных планов не озвучивают.

Винницкий молочный завод Roshen - основной поставщик молочного сырья для фабрик кондитерской корпорации Roshen.

Он обеспечивает сырьем не только фабрики корпорации, но и внешних промышленных потребителей молочной продукции как в Украине, так и за рубежом.